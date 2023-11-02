إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلهم ببلديتي عين زارة وقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلهم في بعض المناطق الواقعة في نطاق بلديتي عين زارة وقصر بن غشير جنوب شرق طرابلس، وذلك بناء على تعليمات النائب العام.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت وبناء على تعليمات مكتب النائب العام هذا اليوم الخميس الموافق 02 نوفمبر 2023م بإرجاع 18 عائلة تم تهجيرها منذ عام 2012 من منطقة عين زارة الجنوبي محلة سيدي فطرة - خلة الحباشة بنطاق بلدية قصر بن غشير».

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وأكدت وزارة الداخلية تمكين العائلات العائدة «من الدخول إلى منازلهم وممتلكاتهم بحضور مدير أمن مديرية النواحي الأربع، وفق محضر تسليم واستلام بالخصوص».

تمكين العائلات العائدة من منازلهم وممتلكاتهم بقصر بن غشير وعين زارة، 2 الخميس 2023. (وزارة الداخلية)

تمكين العائلات العائدة من منازلهم وممتلكاتهم بقصر بن غشير وعين زارة، 2 الخميس 2023. (وزارة الداخلية)