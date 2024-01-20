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«تجمع نواب مصراتة» يبحث مع النائب العام مطالب الحراك بالمدينة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي السبت 20 يناير 2024, 10:47 مساء
«تجمع نواب مصراتة» يبحث مع النائب العام مطالب الحراك بالمدينة
جانب من اجتماع «تجمع نواب مصراتة» مع النائب العام المستشار الصديق الصور، السبت 20 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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بحث «تجمع نواب مصراتة» مع النائب العام المستشار الصديق الصور آخر المستجدات ومطالب الحراك بالمدينة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة ومنسق تجمع النواب مصراتة أبوالقاسم قزيط في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الاجتماع تناول مطالب الحراك الموجهة إلى بعض الأجهزة الأمنية، وكيفية الحفاظ على السلم والأمن والحقوق والحريات وفق القانون.

قزيط: الاجتماع ناقش المسائل الأمنية في مصراتة
وأوضح قزيط أن اللقاء ناقش ضرورة أن تضطلع مديرية الأمن بالمهام المنوطة بها، وتكون هي الضابط للعمل الشرطي والأمني بالمدينة، بالإضافة إلى استمرار التوافق على التواصل مع أطراف الأزمة التي تواجه الأجهزة الأمنية حتى تحل المشاكل كافة في إطار سيادة القانون والحق والعدل.

- اجتماع في مصراتة يبحث ملفات سياسية وأمنية

اجتماع مكونات مصراتة
وأول أمس الخميس، اجتمع «تجمع نواب مصراتة» مع مجلس الأعيان لمناقشة تطورات الحراك السياسي وعمل الأجهزة الأمنية والاستقرار والحريات العامة في المدينة.

وقال قزيط وقتها إن الاجتماع ناقش الشواغل المتعلقة بالأجهزة الأمنية على مستوى «صلاحياتها، وهيكليتها، وتبعياتها» وكيفية تطوير عملها بما يحافظ على الأمن والاستقرار وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة.

جانب من اجتماع «تجمع نواب مصراتة» مع النائب العام المستشار الصديق الصور، السبت 20 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع «تجمع نواب مصراتة» مع النائب العام المستشار الصديق الصور، السبت 20 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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