اجتماع في مصراتة يبحث ملفات سياسية وأمنية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

بحث «تجمع نواب مصراتة» مع مجلس الأعيان تطورات الحراك السياسي وعمل الأجهزة الأمنية والاستقرار والحريات العامة في المدينة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة ومنسق «تجمع نواب مصراتة» أبوالقاسم قزيط في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الاجتماع ناقش الشواغل المتعلقة بالأجهزة الأمنية على مستوى «صلاحياتها، وهيكليتها، وتبعياتها» وكيفية تطوير عملها بما يحافظ على الأمن والاستقرار وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة

قزيط: الاتفاق على ضرورة الحفاظ على الطبيعة السلمية للحراك

وأوضح قزيط أن الاجتماع ناقش أيضًا الحراك السياسي في مصراتة الذي أعلن عن نفسه، ورفع شعار الإصلاح ومقاومة الفساد، حيث تركز النقاش حول ضرورة الحفاظ على الطبيعة السلمية للحراك وضرورة إدارة الخلاف السياسي بالوسائل الديمقراطية، والابتعاد عن التخوين والنبز وإثارة النعرات.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على مواصلة التشاور والتعاون بين الجانبين بما يخدم مصراتة وليبيا، مشيرًا إلى أنهم ثمنوا جهود مجلس الأعيان في «الضغط على الحكومة لاستصدار قرارات تحد من الصلاحيات الفضفاضة للأجهزة الأمنية في عموم البلاد».

حراك مصراتة

ومطلع الشهر الجاري، شهدت مدينة مصراتة تطورات أمنية وسط اتهامات للقوة المشتركة بارتكاب «تجاوزات» دفعت مواطنين لتحرير محاضر وشكاوى لدى مكتب المحامي العام بالمدينة خلال الساعات الأخيرة.

وشهدت مصراتة حراكا طالب بوضع «خطة وطنية متكاملة لإعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية لمراعاة الضوابط والمعايير الدولية والمصالح العليا للبلاد بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة ومراجعة قرارات إنشائها واختصاصاتها».

جانب من الاجتماع، الخميس 18 يناير 2024 (بوابة الوسط)