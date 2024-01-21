«الجمارك»: لا إفراج عن الزيوت إلا بعد موافقة هيئة البيئة ومركز بحوث النفط

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الأحد، إلى ضرورة عدم الإفراج عن الزيوت والشحوم النفطية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة ومركز بحوث النفط.

ووجه مدير عام مصلحة الجمارك، اللواء سليمان علي سالم المصلخة، خطابا إلى مدير الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش ومديري المديريات الجمركية، الصادر في 15 يناير الجاري، والمتعلق بالإفراج عن سلعة الزيوت والشحوم الموردة من الخارج بموافقة الهيئة العامة للبيئة.

قفزة في الصادرات النفطية الروسية إلى ليبيا

وفي يوليو الماضي، قفزت شحنات المنتجات النفطية الروسية المصدرة إلى ليبيا بشكل كبير على الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عليها، ما يرجح لعبها دور الطرف الثالث، لإعادة تصدير تلك المشتقات النفطية إلى دول أخرى.

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ووسعت ليبيا -ضمن دول أفريقية وعربية- من استيراد المشتقات البترولية المكررة الروسية على الرغم من العقوبات الأميركية والغربية على صادرات موسكو أو الشركات والدول المتعاملة معها، وفق بيانات نشرتها وكالة «غلوبال كوموديتيز إنسايتس».

وجاءت ليبيا في المرتبة التاسعة من حيث استيراد منتجات الديزل وزيت الوقود والنافتا الروسية. ففي الربع الأول من العام 2023، استوردت ليبيا أكثر من 48 ألف برميل في اليوم من المنتجات الروسية.