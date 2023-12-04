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عون: لدى ليبيا 7 موانئ لتصدير النفط وليست في حاجة إلى ميناء خارجها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 04:33 مساء
عون: لدى ليبيا 7 موانئ لتصدير النفط وليست في حاجة إلى ميناء خارجها
وزير النفط في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد عون. (أرشيفة: الإنترنت)
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قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، إن الدولة الليبية ليست في حاجة إلى ميناء آخر خارج الدولة الليبية لتصدير نفطها الخام، لأنها «أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا»، نافيا أي علم لوزارته بما أعلنت عنه القاهرة بتوقيع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا.

ووقعت وزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية الجنوبية ممثلة في شركة (آس تي إكس) لتنمية إقليم مرسى مطروح، تشمل تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجستية الصناعية وبناء أنبوب لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر الميناء المذكور الذي يبعد 130 كلم عن الحدود الليبية، وفق ما نشر الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية الأربعاء الماضي.

وتابع عون، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن وزارته ليس لديها أي علم بالاتفاقية، قائلا «ليس لدينا علم، بما تم في الاتفاقية الموقعة بين مصر وكوريا الجنوبية»، موضحا «ولكن إذا كان ما أعلنته وزارة النقل المصرية صحيح، فالدولة الليبية لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها، تبدأ من الحريقة شرقا إلى مليتة غربا، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى موانئ خارج حدودها».

مشروع قديم لتدشين خط نفطي بين الحريقة والإسكندرية
وأضاف «إذا كان الهدف يتعلق بتكرير النفط الليبي في مصر، وتم ذلك بالاتفاق بين ليبيا ومصر على هكذا مشروع فذلك جائز»، لكنه أوضح أن «البيان الرسمي الصادر في مصر واضح ويتحدث عن تصدير النفط الخام الليبي إلى أوروبا، ونحن أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا، وبالتالي لسنا في حاجة إلى تصدير النفط إلى دولة مجاورة ومن ثم تصديره مرة أخرى».

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كذلك نفى عون وجود اتفاقية بين دولة ليبيا وكوريا الجنوبية لتصدير النفط، لكنه لفت إلى وجود مشروع يعود إلى عقود سابقة لمحاولة بناء خط نفطي بين ميناء الحريقة في مدينة طبرق إلى الإسكندرية لتكرير النفط الليبي في مصر، وليس للتصدير إلى أوروبا، إلا أن هذا المشروع لم ير النور شأنه شأن مشروع نوقش مع تونس، في إطار استراتيجيات تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية وبناء شبكات موحدة في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.

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