عون يتهم مؤسسة النفط بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» مع شركة في دبي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد عون، المؤسسة الوطنية للنفط بارتكاب ما وصفها بـ««مخالفة مالية صريحة»، لإيداعها 10 ملايين دولار وديعة مالية لدى شركة في دبي.

وفي رسالة، اطلعت عليها «بوابة الوسط»، تقدم عون بشكوى إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادريوه، طالبه فيها بـ«التدخل العاجل، حفاظا على المال العام»، معتبرا أن موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على طلب شركة سرت للنفط والغاز إيداع 10 ملايين دولار وديعة لدى شركة البحر المتوسط في دبي تعد «مخالفة صريحة وتصرفا في الأموال العامة في غير ما خصصت له».

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