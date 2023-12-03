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عون يتهم مؤسسة النفط بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» مع شركة في دبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 03:05 مساء
عون يتهم مؤسسة النفط بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» مع شركة في دبي
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اتهم وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد عون، المؤسسة الوطنية للنفط بارتكاب ما وصفها بـ««مخالفة مالية صريحة»، لإيداعها 10 ملايين دولار وديعة مالية لدى شركة في دبي.

وفي رسالة، اطلعت عليها «بوابة الوسط»، تقدم عون بشكوى إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادريوه، طالبه فيها بـ«التدخل العاجل، حفاظا على المال العام»، معتبرا أن موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على طلب شركة سرت للنفط والغاز إيداع 10 ملايين دولار وديعة لدى شركة البحر المتوسط في دبي تعد «مخالفة صريحة وتصرفا في الأموال العامة في غير ما خصصت له».

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مخالفة لقرار إعادة تنظيم مؤسسة النفط
وأوضح عون أن موافقة مؤسسة النفط «تعد أيضا مخالفة لقرار إعادة تنظيم المؤسسة الصادر في العام 1979، الذي يتطلب «اعتماد وزير النفط في حال موافقته على التوصية»، وهو ما لم يجر. واتهم الوزير رئيس مؤسسة النفط بأنه «دأب على الاستمرار في مخالفة القوانين الناظمة قطاع النفط، وتجاهل الوزارة».

عون يتهم مؤسسة النفط بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» مع شركة في دبي
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