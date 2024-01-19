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«الكهرباء»: العمل مستمر بمشروع نقل الطاقة الرويس-أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 05:12 مساء
«الكهرباء»: العمل مستمر بمشروع نقل الطاقة الرويس-أبوعرقوب
من أعمال سحب أسلاك بخط الرويس-أبوعرقوب، 19 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس-أبوعرقوب جهد «400 ك.ف» من ناحية الرويس.

وتضمنت الأعمال سحب أسلاك وملحقاتها من قبل شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل على ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تركيب وردم قواعد خرسانية على خط الرويس - أبوعرقوب
الانتهاء من تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»

ومطلع يناير الجاري، أعلنت شركة الكهرباء تركيب وردم القواعد الخرسانية وشد الأسلاك على خط نقل الطاقة الرويس-أبوعرقوب.

من أعمال سحب أسلاك بخط الرويس-أبوعرقوب، 19 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال سحب أسلاك بخط الرويس-أبوعرقوب، 19 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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