تركيب وردم قواعد خرسانية على خط الرويس - أبوعرقوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، تركيب وردم القواعد الخرسانية وشد الأسلاك على خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».
وتنفذ المشروع شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.
- سحب أسلاك بخط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»
- تركيب 56 برجًا على خط الكهرباء الرويس - أبوعرقوب
وفي ديسمبر الماضي أعلنت شركة الكهرباء تركيب 56 برجًا على الخط، وذلك ضمن جهودها في رفع كفاءة شبكة النقل لتحسينها وتطويرها لتواكب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
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