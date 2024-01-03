تركيب وردم قواعد خرسانية على خط الرويس - أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، تركيب وردم القواعد الخرسانية وشد الأسلاك على خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».

وتنفذ المشروع شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وفي ديسمبر الماضي أعلنت شركة الكهرباء تركيب 56 برجًا على الخط، وذلك ضمن جهودها في رفع كفاءة شبكة النقل لتحسينها وتطويرها لتواكب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

من أعمال تركيب وردم قواعد خرسانية على خط الرويس - أبوعرقوب، 3 يناير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب وردم قواعد خرسانية على خط الرويس - أبوعرقوب، 3 يناير 2024. (شركة الكهرباء)