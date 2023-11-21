سحب أسلاك بخط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»...

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس- أبوعرقوب» جهد «400 ك ف».
وشملت أعمال التجهيز سحب أسلاك لمسافة 2.453 كيلومتر، وتنفذها شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.
الانتهاء من تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»
الكهرباء: تركيب عوازل بخط «الرويس أبو - عرقوب» لتحسين النقل الكهربائي في المنطقة
فك وتركيب ملحقات أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب
وسيسهم مشروع خط «الرويس - أبوعرقوب» في زيادة أداء النقل الكهربائي من محطات التوليد إلى الشبكة العامة.
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