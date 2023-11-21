سحب أسلاك بخط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس- أبوعرقوب» جهد «400 ك ف».

وشملت أعمال التجهيز سحب أسلاك لمسافة 2.453 كيلومتر، وتنفذها شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

الانتهاء من تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»

الكهرباء: تركيب عوازل بخط «الرويس أبو - عرقوب» لتحسين النقل الكهربائي في المنطقة

فك وتركيب ملحقات أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب

وسيسهم مشروع خط «الرويس - أبوعرقوب» في زيادة أداء النقل الكهربائي من محطات التوليد إلى الشبكة العامة.

سحب أسلاك بخط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»، 21 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

سحب أسلاك بخط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»، 21 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)