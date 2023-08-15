فك وتركيب ملحقات أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف»، حيث جرى فك وتركيب ملحقات الأسلاك.

وتنفذ الخط شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، وتتمثل أهميته في نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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نقل معدات كهربائية لإنجاز أعمال الخط

وفي أوائل مايو الماضي، جرى نقل شحنات كهربائية إلى موقع مشروع الخط من ناحية بئر الغنم، ووقتها جرى الانتهاء من تركيب ثلاثة أبراج من قبل فرقة التركيبات بشركة «مصراتة الغد» بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

قبل ذلك، في مارس، أعلنت شركة الكهرباء اعتداء خارجين عن القانون على بعض مكونات الشبكة على مسار الخط، إذ جرى قطع أرجل عدد من قواعد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على مسار الخط من ناحية العزيزية - بئر الغنم؛ ما تسبب في عرقلة جهود استكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

من أعمال فك وتركيب ملحقات أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب، 14 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال فك وتركيب ملحقات أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب، 14 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال فك وتركيب ملحقات أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب، 14 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)