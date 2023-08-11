شركة الكهرباء: استمرار العمل بخط الرويس - أبو عرقوب لزيادة كفاءة الشبكة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبو عرقوب جهد 400 كيلو فولت، وذلك لزيادة أداء النقل الكهربائي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة إن العمل جارٍ على استكمال تركيب باقي برج التعليق رقم ( 323 ) تمهيدًا لتثبيت الأسلاك وسحبها على مسار المشروع الذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة للأعمال الكهربائية.

ولفتت إلى أن الإدارة العامة لمشروعات النقل تتولى الإشراف والمتابعة للمشروع، وذلك ضمن سعي مجلس إدارة الشركة لاستكمال الخط «نظرًا لأهميته القصوى في زيادة النقل الكهربائي والرفع من كفاءة الشبكة».

نقل معدات كهربائية لإنجاز أعمال الخط

وفي أوائل مايو الماضي، جرى نقل شحنات كهربائية إلى موقع مشروع الخط من ناحية بئر الغنم، ووقتها جرى الانتهاء من تركيب ثلاثة أبراج من قبل فرقة التركيبات بشركة «مصراتة الغد» بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

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قبل ذلك، في مارس، أعلنت الشركة عن اعتداء خارجين عن القانون على بعض مكونات الشبكة على مسار الخط، إذ جرى قطع أرجل عدد من قواعد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على مسار الخط من ناحية العزيزية- بئر الغنم؛ ما تسبب في عرقلة جهود استكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

عمال الشركة العامة للكهرباء أثناء أداء عملهم في خط الرويس- أبو عرقوب (الشركة)

عمال الشركة العامة للكهرباء أثناء أداء عملهم في خط الرويس- أبو عرقوب (الشركة)

عمال الشركة العامة للكهرباء أثناء أداء عملهم في خط الرويس- أبو عرقوب (الشركة)

عمال الشركة العامة للكهرباء أثناء أداء عملهم في خط الرويس- أبو عرقوب (الشركة)