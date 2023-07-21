«الكهرباء»: تواصل العمل في مشروع خط «الرويس - أبوعرقوب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل «بوتيرة سريعة» على استكمال مشروع خط نقل «الطاقة الرويس - أبوعرقوب» جهد «400 ك.ف» من ناحية الرياينة.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنه جار العمل على تجهيز سحب الأسلاك من البرج رقم «247» إلى «255» بمسافة 3.640 كيلو متر. كما جار العمل على تركيب برج التعليق رقم «248» على مسار الخط، تمهيدا للبدء في تثبيت الأسلاك وسحبها.

استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»

«الكهرباء»: شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس – أبوعرقوب»

نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

المشروع من تنفيذ شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، ومن المتوقع أن يُسهم في تعزيز ودعم الشبكة الكهربائية، وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفق البيان.

من استكمال مشروع خط «الرويس - أبوعرقوب»، 20 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من استكمال مشروع خط «الرويس - أبوعرقوب»، 20 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)