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استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 12:34 صباحا
استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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يتواصل العمل على استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف» من ناحية بئر الغنم، على ما أعلنت، السبت، الشركة العامة للكهرباء.

وتنفذ المشروع شركة «الطاقة المستديمة» للأعمال الكهربائية بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

«الكهرباء»: شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس – أبوعرقوب»
تواصل العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب

وأشارت الشركة إلى العمل على تثبيت وشد الأسلاك لعدد من الأبراج على مسار الخط ضمن جهودها لاستكمال خطوط نقل الطاقة جهد «400 ك.ف» لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها.

من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من تواصل أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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