الانتهاء من تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب 8 أبراج في مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»، جهد 400 ك ف، غرب ليبيا.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية جرت بعد صيانة القواعد الخرسانية للخط من ناحية محطة أبوعرقوب (رأس الأفعى) في اتجاه الرويس، بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وتنفيذ شركة «مصراتة الغد».

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وأفادت الشركة العامة للكهرباء بأن ذلك يأتي في إطار مساعيها نحو الإسراع في استكمال هذا المشروع الحيوي المهم، الذي سيسهم في زيادة أداء النقل الكهربائي.

أعمال تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب». (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب». (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب». (الشركة العامة للكهرباء)