الكوني يدعو السفير البريطاني إلى دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني «ضرورة دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود القيام بالمهام الموكلة لهم»، وذلك خلال لقاء مع السفير البريطاني مارتن لونغدن.

وشدد الكوني على «ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف، تفضي بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وتطرق اللقاء إلى «الوضع في دول الجوار التي تشهد حالة عدم استقرار في إشارة لدولتي السودان والنيجر، وتداعياتها على الوضع الهش في مناطق الجنوب الليبي الذي أصبح مسرحا لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة».

السفير البريطاني يؤكد استمرار دعم حكومة بلاده لجهود «الرئاسي»

بدوره أكد السفير مارتن لونغدن «استمرار دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة أخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي»، مشيدا «بجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار».

وأكد السفير البريطاني «ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها».

وسبق أن طالب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي المجتمع الدولي أمس الأربعاء بـ«دور إيجابي»، لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا، وذلك لتمكين البلاد من إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون، وذلك خلال لقاء مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن.