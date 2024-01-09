اللافي يبحث مشاركة الحكماء والأعيان والبلديات في المؤتمر الجامع للمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أمس الإثنين، مع أعضاء عدد من مجالس أعيان وحكماء المنطقة الغربية مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية وآلية مشاركة الحكماء والأعيان والبلديات في المؤتمر الوطني الجامع.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى المعوقات التي تواجه ملف المصالحة الوطنية وسبل معالجتها، دون أن يذكر أسماء المشاركين من مجالس الأعيان في الاجتماع.

بدوه، أوضح اللافي أن أعمال اللجنة التحضيرية تقتصر على الإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي سيشارك فيه «أطياف الشعب الليبي كافةً والأعضاء الممثلين عن مختلف الأطراف السياسية الرئيسية»، حسب البيان.

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وأشار البيان إلى تأكيد أعضاء مجالس الأعيان والحكماء على دعم كل جهود إعادة الاستقرار للبلاد عبر المصالحة الوطنية.

سرت تحتضن المؤتمر الجامع للمصالحة في أبريل المقبل

وفي ديسمبر الماضي، حدد الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في مدينة سبها إلى تحديد مدينة سرت مقرًا لانعقاد المؤتمر في 28 أبريل المقبل، فضلًا عن تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلي.

وترأس الاجتماع عبدالله اللافي وشارك فيه وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

لقاء اللافي في طرابلس مع أعضاء مجالس حكماء بالمنطقة الغربية، 8 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)