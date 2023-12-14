بدء أعمال الجلسة الختامية للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الرئاسي صباح اليوم الخميس بدء أعمال الجلسة الختامية للاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس عبدالله اللافي.

وشارك في الجلسة وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك».

انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة

و في 21 يوليو الماضي، انطلقت أعمال اللجنة التحضيرية في العاصمة الكونغولية برازافيل،، بحضور ليبي وإقليمي واسع.

- انطلاق الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في سبها

وأعلنت في ختام اجتماعاتها أنها ستستأنف أعمالها داخل ليبيا بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية كافة، لوضع ترتيبات وتجهيزات عقد المؤتمر الجامع.