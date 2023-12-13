انطلاق الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية مؤتمر المصالحة الوطنية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في مدينة سبها، مساء اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، بحضور رفيع المستوى من المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي.

ويحضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي مسؤول ملف المصالحة بالمجلس عبدالله اللافي، ووزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، وفق المكتب افعلامي للمجلس الرئاسي.

- اللافي يصل سبها للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة

وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في العاصمة الكونغولية برازافيل، في 21 يوليو، بحضور ليبي وإقليمي واسع. وأعلنت في ختام اجتماعاتها أنها ستستأنف أعمالها من داخل ليبيا، بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية كافة لوضع ترتيبات وتجهيز لعقد المؤتمر الجامع.

الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية بمدينة سبها، الأربعاء 13 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)