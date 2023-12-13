اللافي يصل سبها للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ووفد المصالحة الوطنية إلى مدينة سبها، اليوم الأربعاء.

وقال المجلس الرئاسي في بيان مقتضب، إن اللافي يشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية التي تحتضنه سبها، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في برازافيل

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وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في العاصمة الكونغولية برازافيل، في 21 يوليو، بحضور ليبي وإقليمي واسع. وأعلنت في ختام اجتماعاتها أنها ستستأنف أعمالها من داخل ليبيا، بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية كافة لوضع ترتيبات وتجهيز لعقد المؤتمر الجامع.