سرت تحتضن المؤتمر الجامع للمصالحة في أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

خلص الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي اختتمت فعالياته، اليوم الخميس، في مدينة سبها إلى تحديد مدينة سرت مقرًا لانعقاد المؤتمر في 28 أبريل المقبل، فضلًا عن تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلي.

وترأس الاجتماع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وشارك فيه وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

بدء أعمال الجلسة الختامية للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في سبها

انطلاق الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في سبها

اللافي يصل سبها للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة

وتناول المجتمعون مراجعة محضر الاجتماعات التشاورية السابقة، وقرروا عقد الاجتماع التحضيري القادم للجنة التحضيرية في مدينة زوارة نهاية ديسمبر الجاري، وفق البيان.

و في 21 يوليو الماضي، انطلقت أعمال اللجنة التحضيرية في العاصمة الكونغولية برازافيل، بحضور ليبي وإقليمي واسع.

وأعلنت في ختام اجتماعاتها أنها ستستأنف أعمالها داخل ليبيا بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية كافة، لوضع ترتيبات وتجهيزات عقد المؤتمر الجامع.

من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في سبها، 14 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في سبها، 14 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في سبها، 14 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)