اللافي يطالب المجتمع الدولي بـ«دور إيجابي» لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي المجتمع الدولي بـ«دور إيجابي»، لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا، وذلك لتمكين البلاد من إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون.

جاءت مطالبة اللافي خلال لقائه بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس اليوم الثلاثاء سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن اللافي بحث مع السفير البريطاني، خلال اللقاء، «مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل كسر الجمود الراهن، والتقدم في العملية السياسية، بالإضافة إلى ملف المصالحة الذي يعمل على إنجازه المجلس الرئاسي، وعدد من الملفات الثنائية بين البلدين».

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وأضاف أن اللافي أكد، خلال اللقاء، «أهمية أن يؤدي المجتمع الدولي دورًا إيجابيًا لإنهاء حالة الانسداد السياسي، تماشيًا مع تطلعات الليبيين، للوصول إلى الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير البريطاني أشاد من جهته بدور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معبرًا عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لمصلحة ليبيا واستقرارها.

السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن خلال لقائه مع اللافي، الثلاثاء 16 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)