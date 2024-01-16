الطرمال تستعرض في اجتماع عربي بالقاهرة الإنجازات المحلية للمرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حورية الطرمال، خلال مشاركتها في اجتماع عربي بالقاهرة، الإنجازات التي تحققت للمرأة الليبية على المستوى المحلي في ظل حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وشاركت الطرمال في الاجتماع العادي الحادي والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يومي الإثنين والثلاثاء، الذي عقد بدولة المقر (القاهرة)، بحضور ممثلين عن الدول العربية والأمانة العامة للجامعة.

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وقالت وزارة الدولة لشؤون المرأة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الطرمال استعرضت في كلمتها خلال الفعالية «وضع المرأة الليبية في ظل حكومة الوحدة الوطنية، والإنجازات التي تحققت لها على المستوى المحلي».

كما تطرقت الطرمال، في كلمتها، إلى إسهامات وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في دعم المرأة الفلسطينية بتوفير الاحتياجات الضرورية الخاصة بها والأطفال إبان العدوان الواقع على غزة، التي كانت بتوجيهات من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.