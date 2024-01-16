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تخطت 43 مليون دولار.. واردات ليبيا من السيارات التركية تقفز 20 ضعفا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 12:50 مساء
تخطت 43 مليون دولار.. واردات ليبيا من السيارات التركية تقفز 20 ضعفا خلال 2023
سيارة تركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت أرقام تركية قفزة غير مسبوقة في واردات ليبيا من السيارات التركية، بأكثر من 20 ضعفا العام 2023 مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأوردت بيانات من اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات بولاية بورصة التركية عن وصول صادرات قطاع صناعة السيارات في تركيا إلى 112 دولة خلال العام الماضي، وهو القطاع الذي يحتل المرتبة الأولى في الصادرات التركية.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن صادرات قطاع صناعة السيارات زادت بنسبة 13% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022.

43 مليون دولار قيمة السيارات التركية المصدرة إلى ليبيا
وبلغت الصادرات في هذا المجال إلى ليبيا مليونين و62 ألف دولار العام 2022، وزادت أكثر من 20 ضعفا العام الماضي، ووصلت إلى 43 مليونا و83 ألف دولار.

وشكلت السيارات السياحية 31.60% من إجمالي صادرات صناعة السيارات، وأكثر الدول التي بيعت لها السيارات السياحية هي الدول الأوروبية، حيث إن ثمان من عشر دول كانت دولا أوروبية.

وصدّر مصنعو السيارات أكثر من نصف إجمالي الصادرات إلى الدول الأربع الأولى، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

صادرات السيارات التركية إلى أوروبا
وزادت صادرات السيارات السياحية إلى فرنسا وهي سوق التصدير الرئيسي، بنسبة 41.29% مقارنة بالعام 2022، حيث ارتفعت من مليار و517 مليونا و960 ألف دولار، إلى مليارين و144 مليونا و860 ألف دولار.

وزاد المصنعون من صادراتهم إلى إيطاليا بنسبة 28.42%، من 898 مليونا و803 آلاف دولار، إلى مليار و154 مليونا و329 ألف دولار.

وفي العام الماضي سجلت الصادرات إلى إسبانيا زيادة قدرها 39.50%، وبلغت 818 مليونا و708 آلاف دولار العام 2022، فيما وصلت إلى مليار و142 مليونا و98 ألف دولار العام الماضي.

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وبحسب المعطيات نفسها فإن صادرات السيارات السياحية إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة تشكل 50.31% من إجمالي الصادرات في هذه الفئة، كما زادت مبيعات السيارات السياحية من تركيا إلى الجزائر العام الماضي 66 ضعفا، من 4 ملايين و200 ألف دولار، إلى 278 مليونا و207 آلاف دولار.

وارتفعت قيمة صادرات السيارات السياحية التركية العام 2023 إلى 11 مليارا و62 مليونا و802 ألف دولار مسجلة زيادة بنسبة 19.40%، وكانت بلغت تسعة مليارات و264 مليونا و786 ألف دولار خلال العام 2022.

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