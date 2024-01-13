الليلة في «تغطية خاصة»: هل يفسد الخلاف السياسي حج الليبيين؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «تغطية خاصة» في العاشرة مساء بتوقيت ليبيا على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم السبت، وصول الخلاف السياسي إلى موسم الحج، ومدى تأثير ذلك على الترتيبات الجارية والتي يمكن أن تعطل سفر الليبيين لأداء المناسك.

وأول أمس الخميس، وقعت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ووزارة الحج والعمرة السعودية برتوكول اتفاقية الحج للعام 2024، وذلك في إطار الترتيبات الجارية لتسيير الرحلات الليبية.

- تكالة يدعو عقيلة إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة

- ليبيا والسعودية توقعان اتفاقية الحج للعام 2024

والثاني من يناير الجاري، عقدت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اجتماعًا مع الهيئة العامة للحج والعمرة لمناقشة الإجراءات والترتيبات الضرورية الخاصة لتسيير رحلات الحج لهذا العام 2024.

وفي 12 ديسمبر المنقضي، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة الذي صدر أخيرًا وألحق تبعية الهيئة الجديدة إلى مجلس النواب، وذلك «لمخالفته للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق».

ويفتح البرنامج نقاشًا مع المختصين حول تأثير الخلافات السياسية على الترتيبات الجارية لموسم الحاج.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- لمتابعة صفحة «الوسط» على «فيسبوك»