  • Alwasat News
Atwasat

تكالة يدعو عقيلة إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 10:08 مساء
تكالة يدعو عقيلة إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة
رئيسا المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ومجلس النواب عقيلة صالح. (صورة مركبة)
alwasat radio

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة الذي صدر أخيرًا وألحق تبعية الهيئة الجديدة إلى مجلس النواب، وذلك «لمخالفته للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق».

ووجه تكالة، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى عقيلة بشأن رفض المجلس الأعلى للدولة للقانون رقم (31) لسنة 2023 بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

أسباب رفض قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة
وشرح تكالة في خطابه لعقيلة أسباب رفض قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة، مبينًا أن «هذا التصرف يمثل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات» لأنه «نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية» ويكشف عن «ميل واضح للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور».

- عقيلة وتكالة يلتقيان في القاهرة ويتفقان على استمرار التشاور
- المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار رئيس حكومة موحدة

وأضاف تكالة أن القانون يشكِّل «مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق يقضي جوهرها بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل».

وأبلغ تكالة عقيلة «بعدم موافقته واعتراضه على إصدار القانون رقم (31) لسنة 2023 المشار إليه، لمخالفته قواعد وأسس ومعايير إصدار التشريعات طبقًا لأساليب وطرق التفسير والتأويل السليمة لنصوص الاتفاق السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة»، داعيًا إياه إلى إلغائه.

تكالة يطالب عقيلة بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة
كما طالب تكالة، عقيلة في الوقت ذاته «بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة هذه، إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها باتفاقنا، أنها ستُسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية نتطلع لأن تكون تاريخية».

ونشر مجلس النواب القانون رقم (31) لسنة 2023 بشأن إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة، في العدد السادس عشر من الجريدة الرسمية الصادر في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، متضمنًا 37 مادة تحدد هيئة الهيئة وتبعيتها وتكليف رئاستها بقرار من مجلس النواب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس

غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي

في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي
شاهد في «فلوسنا».. الحبري عن 8 سنوات في «محرقة»: كنت أفضِّل إحالتي لـ«التقاعد» من «المركزي»

شاهد في «فلوسنا».. الحبري عن 8 سنوات في «محرقة»: كنت أفضِّل إحالتي لـ«التقاعد» ...
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة: إطلاق تجريبي للخدمات الإلكترونية الموحدة فبراير المقبل
حكومة الدبيبة: إطلاق تجريبي للخدمات الإلكترونية الموحدة فبراير ...
«أطباء بلا حدود»: 61% من المهاجرين تعرضوا للتعذيب في ليبيا
«أطباء بلا حدود»: 61% من المهاجرين تعرضوا للتعذيب في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني...
المزيد
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 ديسمبر 2023)...
مباحثات ليبية يونانية حول مشروع الربط الكهربائي
مباحثات ليبية يونانية حول مشروع الربط الكهربائي...
تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي
تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي...
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين
الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين...
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات
«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات...
المزيد