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عقيلة وتكالة يلتقيان في القاهرة ويتفقان على استمرار التشاور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 08:25 مساء
عقيلة وتكالة يلتقيان في القاهرة ويتفقان على استمرار التشاور
صورة مركبة: رئيسا المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ومجلس النواب عقيلة صالح. (بوابة الوسط)
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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، بغرض التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان مقتضب، إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في البلاد، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه.

والأحد الماضي، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «عقد لقاء بين رئيس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة هو أمر طبيعي، لاستكمال الترتيبات بشأن اختيار اسم رئيس حكومة موحدة يختار أعضاءها، وتمضي بالبلاد قدما نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية».

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وفي أكتوبر الماضي، تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب. لكن تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن لجنة «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

ذلك دفع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، لدعوة جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك أهم القيادات، إلى الاجتماع معا، والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة، يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

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