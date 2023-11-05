المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار رئيس حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: إن «عقد لقاء بين رئيس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة هو أمر طبيعي، لاستكمال الترتيبات بشأن اختيار اسم رئيس حكومة موحدة يختار أعضاءها، وتمضي بالبلاد قدما نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية».



تحفظات المجلس الأعلى للدولة

وبشأن تحفظات مجلس الدولة على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، قال مستشار عقيلة الإعلامي، اليوم الأحد: «المجلس اعتمد مخرجات لجنة «6+6» التي شكلها مجلسا النواب والدولة، ولم يتدخل فيها»، مشيرا إلى أن «المهمة القادمة هي الشروع في تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات».



وتحدثت وسائل إعلام محلية وعربية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية عن لقاء مرتقب بين عقيلة صالح ومحمد تكالة، في القاهرة خلال الأيام المقبلة. ونفى المريمي لـ«بوابة الوسط» أن يجرى تشكيل الحكومة المصغرة بالمحاصصة، مشيرا إلى أن «مهمتها الرئيسية ستكون إدارة العملية الانتخابية، وتسيير الأمور المعيشية اليومية للمواطنين مثل الغذاء والدواء».

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وفي أكتوبر الماضي، تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب، فيما أعلن تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن لجنة «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

أما رئيس مجلس النواب، فقال إن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6» وفقا لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، لافتا إلى أن المجلس ماضٍ قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة.

وفي الشهر نفسه، دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.