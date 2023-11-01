عقيلة صالح يجدد تأكيد ضرورة تشكيل حكومة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تأكيد «ضرورة تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، مهمتها إجراء الانتخابات من خلال دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، وعضو المجلس إدريس عبدالله.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن اللقاء بحث عددا من الملفات، في مقدمتها آخر المستجدات السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب والمنجزة من لجنة «6+6».

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وأول من أمس الإثنين، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن عقيلة صالح مصر إصرارا شديدا على تشكيل حكومة واحدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب العاجل، وذلك في سياق رده على ما أثير حول مقاطعة رئيس المجلس الجلسات.

وفي 16 أكتوبر المنقضي، أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج منها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبرا أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب أخيرا لا تضمن نجاح الانتخابات.

بعدها أيدت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا وبريطانيا رؤية باتيلي. وقالت، في بيان مشترك، إن المسار المتفق عليه بالإجماع، الذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف، يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات، والسلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.