عقيلة يؤكد لمبعوث الرئيس الفرنسي ضرورة تشكيل حكومة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق لهما، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب على صفحته في موقع «فيسبوك».

دعم مفوضية الانتخابات

ودعا عقيلة إلى توفير الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوفاء بالانتخابات كاستحقاق وطني.

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وتناول اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية المنجزة من لجنة «6+6».