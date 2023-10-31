  • Alwasat News
Atwasat

الليلة في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 09:17 مساء
الليلة في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟
تنويه لحلقة اليوم من تغطية خاصة على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
alwasat radio

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، حقيقة ما أثير عن مقاطعة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جلسات المجلس، على وقع محاولات للضغط في اتجاه إجراء الانتخابات وفق القوانين الانتخابية المقررة أخيرًا.

وأمس الإثنين أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح صحفيأن عقيلة صالح مصر إصرارًا شديدًا على تشكيل حكومة واحدة واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب العاجل، لكنه قال: «لا علم لي بمقاطعة جلسات المجلس».

- عقيلة صالح: مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»
- تكالة يبحث مع وفد أميركي ملف القوانين الانتخابية
- باتيلي: رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّمها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في الثاني من الشهر نفسه، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وإزاء هذا التعقيد، أشار المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 16 أكتوبر، إلى أن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة «أمر يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى»، محذرًا من أن «هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى الإندونيسي

الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى ...
الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه

الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه
صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة

صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة
«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط

«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط
«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟

«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟
«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار على اتحاد الكرة

«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار ...
كاريكاتير حليم - أطفال غزة

كاريكاتير حليم - أطفال غزة
إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023

إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023
المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي

المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي
بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023

بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية

بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية
«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل

«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل
شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ...
«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها

«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا

من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع تشاوري بين وزارة الدفاع والمنظمة الدولية للهجرة في طرابلس
اجتماع تشاوري بين وزارة الدفاع والمنظمة الدولية للهجرة في طرابلس
خبير بيئي: النباتات النادرة في الجبل الأخضر تواجه خطر الانقراض
خبير بيئي: النباتات النادرة في الجبل الأخضر تواجه خطر الانقراض
شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر
شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر
نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي
نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي
نورلاند: التمديد للبعثة الأممية يظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود باتيلي
نورلاند: التمديد للبعثة الأممية يظهر دعم المجتمع الدولي القوي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
المزيد
الليلة في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟
الليلة في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات ......
عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه
عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في......
«ليبيا أفريقيا» تتلقى عرضًا للمساهمة في تطوير وتشغيل عدد من المصانع القائمة
«ليبيا أفريقيا» تتلقى عرضًا للمساهمة في تطوير وتشغيل عدد من ......
نورلاند: التمديد للبعثة الأممية يظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود باتيلي
نورلاند: التمديد للبعثة الأممية يظهر دعم المجتمع الدولي ......
نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي
نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي...
المزيد