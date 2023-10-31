الليلة في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، حقيقة ما أثير عن مقاطعة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جلسات المجلس، على وقع محاولات للضغط في اتجاه إجراء الانتخابات وفق القوانين الانتخابية المقررة أخيرًا.



وأمس الإثنين أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح صحفيأن عقيلة صالح مصر إصرارًا شديدًا على تشكيل حكومة واحدة واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب العاجل، لكنه قال: «لا علم لي بمقاطعة جلسات المجلس».

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وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّمها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في الثاني من الشهر نفسه، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وإزاء هذا التعقيد، أشار المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 16 أكتوبر، إلى أن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة «أمر يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى»، محذرًا من أن «هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة».

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