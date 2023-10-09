عقيلة صالح: مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»، وفقًا لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه، بمدينة القبة، وفدًا من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل الحرابي، حسب ما نشر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

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صالح: مجلس النواب ماضٍ في تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

وأكد صالح أن مجلس النواب ماضٍ قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونقل البيان عن ممثلي القبائل «تأييدهم إصدار مجلس النواب قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مطالبين «بسرعة تشكيل حكومة واحدة في أنحاء البلاد كافة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق».

«المفوضية» تتسلم قانوني الانتخابات

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وقال تكالة في خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، إن «ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع وفد من قبائل الحرابي، الإثنين 9 أكتوبر 2023 (الناطق باسم مجلس النواب)

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع وفد من قبائل الحرابي، الإثنين 9 أكتوبر 2023 (الناطق باسم مجلس النواب)

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع وفد من قبائل الحرابي، الإثنين 9 أكتوبر 2023 (الناطق باسم مجلس النواب)