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باتيلي: رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 05:11 مساء
باتيلي: رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة
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اعتبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة لتعديلات القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا «يهدد المكاسب المحققة» في العملية السياسية، داعيًا مجلس الدولة إلى التخلي عن موقفه المعارض لتلك القوانين.

كما دعا باتيلي في إحاطته الدورية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، الشركاء الدوليين في ليبيا إلى «دعم العملية الانتخابية كمسار وحيد يعطي الدولة مؤسسات شرعية».

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ونبه باتيلي إلى أن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة «أمر يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى»، محذرًا من أن «هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة».

كما دعا باتيلي مجلس الأمن الدولي إلى «استخدام نفوذه لمنع هذا وللتعبئة للحوار» بين مختلف الأطراف الليبية الفاعلة لتجنب انزلاق البلاد إلى أزمة أعمق.

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