باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن العملية الانتخابية في ليبيا «قد شهدت بعض التقدم»، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية أنهت اعمالها في نهاية شهر أكتوبر رغم المداولات الصعبة في بوزنيقة بالمغرب وكذلك في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى ليبية، مطلعًا مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الجديدة.

وأوضح باتيلي لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، أن أعضاء لجنة «6+6» توصلوا إلى حل لمسائل خلافية كثيرة، مضيفًا أن مجلس النواب أصدر «القانون الانتخابي المنقح» ووصل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «رسميًا في 9 أكتوبر الجاري».

وحيا باتيلي جهود لجنة «6+6» مؤكدًا ترحيب البعثة بالتقدم المحرز، لكنه ذكر بمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، مطلعًا مجلس الأمن على عدة ملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة التي أصدرها مجلس النواب.

وأوضح باتيلي أن من بين تلك الملاحظات من وجهة نظر فنية فإن القانون المنقح هو تحسن مقارنة بالقانون السابق عليه بعد معالجة بعض الإشكاليات ومن بينها آلية التصويت بشأن تصويت العسكريين ومقاعد المجلسين التشريعيين وآلية فض النزاع السياسي.

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نقاط خلافية لم يفصل فيها قانون الانتخابات الجديد

وبالنسبة للأمور السياسية أكد باتيلي أن قانون الانتخابات الجديد لم يتمكن من حلها، ومنها إلزامية الجولة الثانية للقوانين الانتخابية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والنيابية، وتشكيل حكومة جديدة وهو أمر خلافي بشدة لا يمكن الوصول إليها إلا نتيجة تفاوض بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بالإضافة إلى طول مدة بقاء القانون دون تنفيذ إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الخلافات بين مجلس النواب والدولة حول القانون كونها تبقى أمرًا مهمًا.

وأشار باتيلي إلى رفض مجلس الدولة للقانون بعد إدخال تعديلات عليه من قبل لجنة «6+6» بعد اتفاق أعضائها على نتائج اجتماع بوزنيقة، معتبرًا أن هذا الموقف من شأنه أن يتسبب في انتكاسة وتراجع سياسي.

وشدد باتيلي على ضرورة إيجاد حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك مطلب مهم للمرشحين في الانتخابات.