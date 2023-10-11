تكالة يبحث مع وفد أميركي ملف القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأربعاء، مع وفد أميركي رفيع المستوى ملف القوانين الانتخابية، وإيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا.

ضم الوفد الأميركي، الذي استقبله تكالة في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس البعثة الأميركية لدى ليبيا جيرمي بيرندت، ورئيس القسم السياسي ليندسي كوفي، والمسؤولة السياسية كلير أشكرافيت.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك» بأن اللقاء ناقش أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد، و«سبل الدفع بالعملية السياسية، وإيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، وتوحيد الجهود، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيسا على نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)».

- «الرئاسي» يناقش مع باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة الإعمار

- باتيلي والسايح يجريان قراءة شاملة للقوانين الانتخابية

وأول من أمس الإثنين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّمها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

موقف مجلس الدولة من إقرار القوانين الانتخابية

وسبق أن أعلن تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

في حين قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6» وفقا لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرا إلى أن المجلس ماضٍ قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة على مستوى ليبيا، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل وفدا ممثلا للبعثة الأميركية لدى ليبيا، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل وفدا ممثلا للبعثة الأميركية لدى ليبيا، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)