باتيلي والسايح يجريان قراءة شاملة للقوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إنه أجرى مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح «قراءة شاملة للقوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 وأقرها مجلس النواب مؤخرًا، ومدى قابليتها للتطبيق».

وأوضح باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه أثنى خلال اللقاء على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها الفني لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ، «بما يلبي تطلعات ملايين الليبيين التواقين إلى ممارسة حقوقهم السياسية، وانتخاب قادتهم، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية».

باتيلي يجدد دعم البعثة الأممية لمفوضية الانتخابات

وجدد المبعوث الأممي التأكيد على دعم البعثة للمفوضية؛ من أجل توفير ظروف النجاح الكامل لمهمتها الصعبة المتمثلة في تنظيم الانتخابات كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار والتقدم في ليبيا.

وأمس الإثنين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

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مجلس الدولة يرفض إجراء تعديل على مخرجات لجنة «6+6»

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وحض تكالة في خطاب إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على «ضرورة التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى الموقعة في بوزنيقة».

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يلتقي رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)