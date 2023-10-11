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«الرئاسي» يناقش مع باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 06:32 مساء
«الرئاسي» يناقش مع باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة الإعمار
المجلس الرئاسي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
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ناقش المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربت درنة والجبل الأخضر الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني ظهر اليوم الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وفي مستهل اللقاء قدَّم باتيلي إحاطةً عن تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وزياراته ومحادثاته للوصول إلى تسوية سياسية حقيقية وشاملة في ليبيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

توحيد الجهود لإعادة إعمار المناطق المنكوبة
وتطرق اللقاء إلى تداعيات فيضانات مناطق درنة والجبل الأخضر والتي أدت إلى مقتل الآلاف من المواطنين، وسُبل دعمها وتوحيد الجهود لإعادة إعمارها وتنميتها.

وأضاف البيان أن اللقاء «بحث نتائج وقوانين لجنة 6+6 التي تستلزم العديد من التوافقات للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال».

- باتيلي والسايح يجريان قراءة شاملة للقوانين الانتخابية
- عقيلة صالح: مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»

خلاف حول إقرار القوانين الانتخابية
وأول أمس الإثنين أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

ولا يزال الخلاف قائمًا بشأن القوانين الانتخابية، خاصة بعدما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقول إن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»، وفقًا لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرًا إلى أن المجلس ماضٍ قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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