مجلس الدولة: أعيان الطوارق قدموا لتكالة أسباب اعتراضهم على القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن وفدًا من شيوخ وأعيان الطوارق قدموا لرئيس المجلس محمد تكالة أسباب اعتراضهم على القوانين الانتخابية التي لم تنصفهم، بحسب قولهم.

جاء ذلك خلال استقبال تكالة، اليوم الأربعاء، شيوخ وأعيان الطوارق، لمناقشة المشاكل التي يواجهها أبناء الجنوب، وكذلك أصحاب الأرقام الإدارية.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الشيوخ والأعيان أكدوا أنهم جزء من مكونات الشعب الليبي ويطمحون إلى تحقيق العدالة.

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موقف رئيس مجلس الدولة بشأن القوانين الانتخابية

وفي التاسع من أكتوبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في الثاني من الشهر الجاري، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

في حين أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

في الأثناء قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»، وفقًا لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر.

باتيلي يؤكد ضرورة أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، رأي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ضرورة أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، خاصة ما يتعلق بإلزامية الجولة الثانية للقوانين الانتخابية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والنيابية، وتشكيل حكومة جديدة وهو أمر خلافي بشدة لا يمكن الوصول إليها إلا نتيجة تفاوض بين الجهات الفاعلة الرئيسية.

جانب من استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة شيوخ وأعيان الطوارق، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)

جانب من استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة شيوخ وأعيان الطوارق، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)

جانب من استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة شيوخ وأعيان الطوارق، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)

جانب من استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة شيوخ وأعيان الطوارق، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)