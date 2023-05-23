الطوارق يجددون المطالبة بتمثيل سياسي عادل وتسوية أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

جددت فعاليات مجتمع الطوارق في ليبيا «ايوهاغ»، المطالبة بضرورة تمكينهم من الحصول على تمثيل سياسي عادل في كافة مفاصل ومؤسسات الدولة، وتسوية أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري لفعاليات مجتمع الطوارق والذي عُقِد أمس الإثنين في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

القضايا ذات الأولوية لمجتمع الطوارق

وشارك في الاجتماع رؤساء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، والمجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق، ومجلس شيوخ وحكماء قبائل الطوارق، والكونغرس الوطني لشباب ايموهاغ الطوارق، واللجنة التحضيرية للتواصل والتشاور، وممثلون عن الفعاليات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة.

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وناقش المشاركون في الاجتماع القضايا ذات الأولوية لمكون الطوارق في المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا، وقد اتفق الحضور على «وضع خطة عملية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخه للوصول إلى رؤية واحدة ومشتركة من خلال لجنة تتكون من مندوبين من المجالس الاجتماعية الممثلة للطوارق في ليبيا على أن تتولى لجنة التواصل والتشاور متابعة تنفيذ ذلك».

وكلف المجتمعون في أوباري لجنة التواصل والتشاور بالدعوة إلى عقد اجتماع قادم تعرض فيه المخرجات التي يجري التوصل إليها بين فعاليات مجتمع الطوارق بعد عيد الأضحى المقبل.

مطالب فعاليات مجتمع الطوارق

وأكد المشاركون «ضرورة التمثيل السياسي العادل لمكون الطوارق في كافة مفاصل ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية»، و«التعجيل في تسوية أوضاع حملة الأرقام الإدارية وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات المرتقبة».

اللقاء التشاوري لمكونات الطوارق في أوباري، الإثنين 22 مايو 2023. (بوابة الوسط)

اللقاء التشاوري لمكونات الطوارق في أوباري، الإثنين 22 مايو 2023. (بوابة الوسط)

اللقاء التشاوري لمكونات الطوارق في أوباري، الإثنين 22 مايو 2023. (بوابة الوسط)

اللقاء التشاوري لمكونات الطوارق في أوباري، الإثنين 22 مايو 2023. (بوابة الوسط)