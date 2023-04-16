وفد من الطوارق يعرض على البعثة الأممية شواغلهم بشأن العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وفد من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني، على نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، رايزدون زينينغا، اليوم الأحد، وجهات نظرهم وشواغلهم بشأن العملية السياسية.

وأوضحت البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء زينينغا مع وفد الطوارق يأتي في إطار مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة عبدالله باتيلي «لتمكين الانتخابات» المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

وفد الطوارق يطالب بإجراء الانتخابات دون تأخير

وأضافت البعثة أن وفد الطوارق أعرب خلال اللقاء «عن الدعم الكامل لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام ودعا إلى إجراء انتخابات دون مزيد من التأخير».

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كما شدد وفد الطوارق خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس «على ضرورة إشراك المكونات الثقافية في العملية السياسية والتمثيل المتساوي للجنوب في المؤسسات الليبية».

وفد الطوارق يطالب بتمكين المكونات الثقافية من الحقوق الكاملة للمواطنين

وجدد وفد الطوارق التأكيد «على مطالبهم طويلة الأمد بشأن المحرومين من المكونات الثقافية في الجنوب بمنحهم الحقوق الكاملة كمواطنين، وضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال حصة 30%» وفق البعثة الأممية.

من جانبه، أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام، رايزدون زينينغا، للوفد دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لإيصال رسائلهم إلى القادة الليبيين والمؤسسات ذات الصلة».

لقاء وفد الطوارق مع زينينغا في طرابلس، الأحد 16 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

لقاء وفد الطوارق مع زينينغا في طرابلس، الأحد 16 أبريل 2023. (البعثة الأممية)