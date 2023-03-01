ممثلو الطوارق يؤيدون مبادرة باتيلي.. ويحددون 4 مطالب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أعلن ممثلو الطوارق في ليبيا، اليوم الثلاثاء، دعمهم لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي التي قدمّها أمام مجلس الأمن أمس الإثنين، لكنهم حددوا أربعة شروط من أجل الالتزام بمخرجات العملية السياسية المرتقبة.

جاء ذلك في عريضة موقعة باسم 15 شخصية، يمثلون رؤساء المجالس الاجتماعية لمجتمع الطوارق والممثلين السياسيين الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الممثلين للطوارق، وأعضاء لجنة الستين لصياغة الدستور والمؤسسات الحقوقية والثقافية والإعلاميين.

وأفاد ممثلو الطوارق في العريضة بأنّهم تابعوا نشاط بعثة الأمم المتحدة مؤخرًا لإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال العمل على الوصول إلى صيغة لتوافقات سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتنهي المراحل الانتقالية في البلاد.

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وأضافوا أنَّهم عانوا خلال الفترات السابقة من «إقصاء ممنهج ومتعمد وتجاهل مستمر» لكافة مطالبهم العادلة، سواء تعلق الأمر بالتمثيل الحقيقي في مؤسسات الدولة أو بتلبية مطالبهم الحقوقية، مستنفدين بذلك كافة المحاولات الهادفة إلى إقناع الأطراف المسيطرة على القرار السيادي في البلاد.

ممثلو الطوارق: ليسنا معنيين بمخرجات لا تضع اعتبارًا لحقوقنا

لكنّهم أشاروا في الوقت نفسه إلى جملة من البنود، أولها أنهم «لن يعتدوا وليسوا معنيين بأية مخرجات للعملية السياسية لا تضع اعتبارًا لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية كجزء أصيل من مكونات الشعب الليبي، لافتين إلى أن حقوقهم مكفولة في القوانين الليبية، والمعاهدات الدولية، والتي منها الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية الصادر في 13 سبتمبر 2007م، والذي صادقت عليه الدولة الليبية، وكذلك الصكوك الدولية ذات العلاقة.

ممثلو الطوارق: لن نعترف بأجسام غير ممثلين فيها

كما أكدوا أنهم «لن يعترفوا بأية أجسام سياسية أو تشريعية أو تنفيذية، بما فيها لجان الحوار السياسي، لا يكونوا فيها ممثلين تمثيلاً حقيقيًا ولا تخضع لأية وصاية أو تبعية لأية توجهات سياسية لا تراعي خصوصياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية.

ممثلو الطوارق يطالبون بتنمية مستدامة بمناطقهم

وطالبوا بضرورة إنهاء سياسات «الإقصاء والتهميش والظلم الواقع على أبناء مجتمعهم في مختلف مناحي الحياة، والشروع في إقامة تنمية مستدامة بمناطقهم، وتمكين أبناء مجتمعهم من خلال مشاريع تنموية حقيقية وإشراكهم في بناء الوطن والمؤسسات السيادية بشكل حقيقي وعادل.

معالجة مسألة الأرقام الوطنية قبل الانتخابات

ودعا الموقعون على العريضة إلى ضرورة تنفيذ ما جاء في الفقرة 8.2 من المادة الأولى من الاتفاق السياسي المُوقَّع في جنيف على خارطة الطريق للحل الشامل في ليبيا بشأن معالجة مسألة الأرقام الوطنية قبل الانتخابات القادمة، رافضين تجاهل ما جاء في هذه الفقرة من قبل الجهات التنفيذية، مطالبين أيضًا بإشراك أسرهم المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية كما شاركت في انتخابات المؤتمر الوطني سنة 2012.