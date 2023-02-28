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شاهد في «تغطية خاصة»: مبادرة باتيلي.. هل ولدت ميتة؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 09:46 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: مبادرة باتيلي.. هل ولدت ميتة؟
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 28 فبراير 2023
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سلطت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على إفادة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن أمس الإثنين والتي طرح خلالها مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى المطالبة بآلية لإدارة الموارد الليبية.

وتنص مبادرة باتيلي على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين، وهي النقطة التي قوبلت باعتراض مجلس النواب الذي اعتبر أن دعوة لجنة الحوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي في الصخيرات، في حين يتفاوت التعاطي مع دعوة المبعوث الأممي بشأن «إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط والغاز».

- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
- مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة الحوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي

وحول فرص نجاح المبادرة، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المحلل السياسي حازم الرايس، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة الدكتور يوسف الفارسي، والصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي ليلى حداد، والناطق الرسمي لتجمع الأحزاب فتحي الشبلي.

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