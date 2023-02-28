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مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة حوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 01:21 صباحا
مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة حوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي
جلسة مجلس النواب في بنغازي، 6 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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قالت هيئة رئاسة مجلس النواب إن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي تضمنت مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معتبرًا ذلك تناقض مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة في تصريحات تلفزيونية.

وأضاف المجلس، في بيان مساء الإثنين، أن إحاطة باتيلي لم تطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة «من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021»، وعدم إشارة المبعوث الأممي لـ«الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية».

مجلس النواب: حصر الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق السياسي
وفي حين رحب المجلس بدعم المجتمع الدولي لحق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد، أكد في الوقت نفسه الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها «الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق (مجلس النواب ومجلس الدولة) دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية».

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مجلس النواب: البعثة الأممية في موضع الكيل بمكيالين
وأشار إلى أن «عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد»، متابعًا: «لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية».

مجلس النواب: تحميلنا وحدنا المسؤولية ينافي الواقع الليبي
وتابع البيان: «نذكِّر كل الليبيين، والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية».

وأكد مجلس النواب أنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الإنتخابي في أقرب الآجال»، داعيًا «باقي شركاء الوطن تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الشريكة في المسار السياسي
كما طالب المجتمع الدولي «بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية».

وعبر مجلس النواب عن رفضه «التدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية».

مجلس النواب: اتخذنا كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وجرى إفسادها
وجدد «حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف»، مذكِّرًا الليبيين والمجتمع الدولي بأن «مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021م، وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد».

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