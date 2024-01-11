ليبيا والسعودية توقعان اتفاقية الحج للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت ليبيا والسعودية، اليوم الخميس، برتوكول اتفاقية الحج للعام 2024، وذلك في إطار الترتيب الجارية لتسيير الرحلات الليبية.

جاء ذلك استقبل نائب وزير الحج والعمرة في السعودية عبدالفتاح مشاط، رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير، ونائب رئيس الهيئة صبري البوعيشي، ومدير إدارة التقنية بالهيئة محمد الساكت.

- «حكومة الوحدة» تناقش إجراءات وترتيبات رحلات الحج للعام 2024

وأفاد بيان نشرته حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على «فيسبوك»، بأن اللقاء ناقش قضايا مهمة تتعلق بشؤون الحج، حيث جرى التوقيع على برتوكول اتفاقية الحج لهذا العام.

وقع على الاتفاقية عن الجانب السعودي نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، وعن الجانب الليبي رئيس الهيئة علي محمد البشير.

وفي الثاني من يناير الجاري، ناقشت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الإجراءات والترتيبات الضرورية لتسيير رحلات الحج لسنة 2024، وآلية النقل، وعدد الحجاج، والفترة الزمنية المحددة لنقلهم، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة المالية الخاصة بتكاليف موسم الحج لهذا العام.

جانب من استقبال نائب وزير الحج والعمرة السعودية علي محمد البشير رئيس هيئة الحج والعمرة الليبية صبري البوعيشي، الخميس 11 يناير 2024 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من استقبال نائب وزير الحج والعمرة السعودية علي محمد البشير رئيس هيئة الحج والعمرة الليبية صبري البوعيشي، الخميس 11 يناير 2024 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من استقبال نائب وزير الحج والعمرة السعودية علي محمد البشير رئيس هيئة الحج والعمرة الليبية صبري البوعيشي، الخميس 11 يناير 2024 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من توقيع اتفاقية الحاج لعام 2024 بين ليبيا والسعودية، الخميس 11 يناير 2024 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)