«حكومة الوحدة» تناقش إجراءات وترتيبات رحلات الحج للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الهيئة العامة للحج والعمرة لمناقشة الإجراءات والترتيبات الضرورية الخاصة لتسيير رحلات الحج لهذا العام 2024.

وترأس الاجتماع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي ووكيل ديوان الوزارة لشؤون النقل البحري وسام الإدريسي، ورئيس الهيئة العامة للحج والعمرة ومدير الإدارة المالية بالهيئة والمراقب المالي بالهيئة ومدير مكتب رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة.

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وأوضحت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لتنظيم موسم الحج لسنة 2024، وتناول مناقشة الإجراءات والترتيبات الضرورية لتسيير رحلات الحج لهذا العام، وآلية النقل وعدد الحجاج والفترة الزمنية المحددة لنقلهم بهذا الموسم، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة المالية الخاصة بتكاليف موسم الحج لهذا العام.