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الدبيبة يبحث مع شركات أجنبية «استثمار إمكانات ليبيا» النفطية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 09:57 مساء
الدبيبة يبحث مع شركات أجنبية «استثمار إمكانات ليبيا» النفطية
جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع ممثلي شركات أجنبية عاملة في مجال الطاقة على هامش قمة ليبيا للطاقة، السبت 13 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للحكومة)
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بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع ممثلي عدد من الشركات الأجنبية «تطوير التعاون في استكشاف النفط واستثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة.

وأوضح البيان أن الدبيبة التقى، اليوم السبت، رؤساء عدد من شركات النفط العالمية الكبرى على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

وأضاف البيان أن الدبيبة ناقش مع شركات ممثلة عن دول: تركيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، منها «إيني» و«ريبسول» و«توتال» و«وأويل إنفست» و«BGN»، استثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة.

- شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة
- الدبيبة يؤكد ضرورة مناقشة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية

جدل تطوير حقل الحمادة
ومؤخرًا، أثير جدل واسع حول نية حكومة «الوحدة الوطنية» والمؤسسة الوطنية للاستثمار توقيع اتفاقية مع شركات أجنبية لتطوير حقل الحمادة «NC 7». ولقيت الاتفاقية المحتملة رفضًا من مجلس النواب الذي اتهم حكومة »الوحدة الوطنية» بـ«التنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف» الشركات الأجنبية. كما دعت وزارة النفط والغاز إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام الاتفاقية.

وحذر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار أيضًا من الاستمرار في هذه الصفقة، مذكرًا بالمخالفات القانونية الناجمة عنها، والتي قال إنها تمس مبدأ المنافسة وتثبت نوايا الاحتكار، باعتبار أنها تعزز وضعا مسيطرا في قطاع النفط.

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع ممثلي شركات أجنبية عاملة في مجال الطاقة على هامش قمة ليبيا للطاقة، السبت 13 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للحكومة)
جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع ممثلي شركات أجنبية عاملة في مجال الطاقة على هامش قمة ليبيا للطاقة، السبت 13 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للحكومة)
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