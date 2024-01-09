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شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 12:56 صباحا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 8 يناير 2024
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يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، ملف تطوير حقل الحمادة «NC 7»، بالتزامن مع حالة الاستقطاب الحاد التي تسبق الاتفاق المزمع مع شركات أجنبية، حيث حذر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار من الاستمرار في هذه الصفقة، مذكرًا بالمخالفات القانونية الناجمة عنها، والتي قال إنها تمس مبدأ المنافسة وتثبت نوايا الاحتكار، باعتبار أنها تعزز وضع مسيطر في قطاع النفط.

ولقيت الاتفاقية المزمع رفضًا من مجلس النواب، الذي اتهم حكومة الوحدة الوطنية بـ«التنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف» الشركات الأجنبية. كما دعت وزارة النفط والغاز إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام الاتفاقية.

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وطلبت النيابة العامة أيضًا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد». وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس بإيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية «إلى حين استكمال أعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية».

كما يهدد محتجون بوقف تدفق إمدادات الغاز إلى إيطاليا من مجمع مليتة النفطي غرب ليبيا للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على خلفية الجدل الدائر بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

ما هي الخليفات الفنية لتطوير هذا الحقل، وأين تقف المصلحة الليبية، وتوافقها مع التشريعات والقوانين الليبية، وهل يخضع إنتاج النفط والغاز للتشريعات الليبية أم للمصلحة؟ هذه الأسئلة وغيرها يناقشها البرنامج مع الباحث في مجال الاقتصاد والتنمية، محمد الصافي.

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