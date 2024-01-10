«الرقابة الإدارية» تقرر وقف القائم بأعمال السفارة الليبية ومساعد مدير مكتب «الدعوة الإسلامية» في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إيقاف القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في النيجر، ومساعد مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية في النيجر.



وذكر قرار رئيس الرقابة الإدارية أن «مساعد مدير المكتب رفض الدعوات المتكررة من مدير مكتب الدعوة والمراكز الإسلامية لإجراء عملية تسليم واستلام لمهام مكتب الجمعية بالنيجر وتقديم ما بعهدته إلى المدير المكلف خلفًا له».



«الرقابة الإدارية»: وجود مساعد مدير مكتب «الدعوة الإسلامية» بالنيجر «مخالف للقانون»

وأشار قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى «انتحال مساعد مدير المكتب شخصية مدير مكتب الجمعية بالتواطؤ مع القائم بالأعمال للسفارة الذي أصدر له مستندات تحمل الصفة التي انتفت عنه، الأمر الذي تسبب في تضليل العدالة وتحقيق منفعة لنفسه»، منبها إلى «مخالفة لنص المادة (355) من قانون العقوبات الليبي، ترتب عليها إلحاق ضرر بالغير».

ونوه قادربوه إلى أن القائم بالأعمال بالسفارة الليبية «لم يمتثل لما جاء في كتاب وزارة الخارجية المطالب فيه بالرد العاجل على تشكيل لجنة من السفارة لحضور عملية التسليم والاستلام وامتناعه عن الرد حتى تاريخه»، متهمًا القائم بالأعمال «بإصدار مستندات لمساعد مدير مكتب الجمعية رغم إعلامه في السابق بكتاب صادر عن مدير مكتب الدعوة يفيد بأن المدعو لا يملك أي صفة يدير بها مكتب الجمعية، وأن وجوده بالنيجر يعتبر مخالفًا للوائح والقوانين والنظم المعمول بها في الجمعية».

يشار إلى أن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية هي منظمة غير حكومية مقرّها العاصمة طرابلس بليبيا، وتأسست العام 1970م تنفيذاً لتوصية صدرت عن المؤتمر الإسلامي الكبير الذي حضره مئات العلماء والمفكرين ورؤساء الهيئات الإسلامية، في 1970، حسب موقعها الإلكتروني.

و تعمل الجمعية في المجال الديني والثقافي والتربوي، كما تغطي نشاطاتها جوانب الحوار الديني والتواصل الثقافي وكذلك العمل الإغاثي والإنساني.