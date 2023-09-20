المنفي حث هيئة الرقابة الإدارية على متابعة لجان الطوارئ بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

حث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، على ضرورة متابعة لجان الطوارئ المشكلة لمتابعة الأوضاع في درنة والجبل الأخضر والمناطق المنكوبة شرق ليبيا التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة قبل أسبوع.

والتقى المنفي وقادربوه صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، وذلك لبحث تداعيات الأوضاع المأساوية التي تمر بها مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، نتيجة السيول والفيضانات التي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وقال المكتب الإعلامي إن المنفي «حث رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ولجان الطوارئ المنبثقة عنها بشأن إدارة الأزمة، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي لن يدخر جهدًا في تقديم العون والمساعدة للمدن المتضررة».

يأتي لقاء المنفي مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في إطار متابعته لأوضاع المناطق المنكوبة شرق البلاد مع الجهات المختصة من أجل تسريع عمليات دعم المتضررين من الفيضانات التي أودت بحياة آلاف النازحين والمصابين والمفقودين والقتلى.