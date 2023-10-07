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اعتماد عضوية هيئة الرقابة الإدارية بجمعية أمناء المظالم التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 12:44 صباحا
اعتماد عضوية هيئة الرقابة الإدارية بجمعية أمناء المظالم التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
مشاركة قادربوه في اجتماع جمعية أمناء المظالم التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول. (الرقابة الإدارية)
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من المقرر أن يجري اعتماد عضوية هيئة الرقابة الإدارية بجمعية أمناء المظالم التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للهيئة في طرابلس، مساء الجمعة.

وشارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله محمد قادربوه، على رأس وفد من الهيئة في اجتماع الجمعية العمومية الثالث لجمعية أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي (OICOA)، المنعقد في إسطنبول.

وخصصت الجمعية العمومية لجمعية أمناء المظالم اجتماعها الثالث؛ لمناقشة تحديد أماكن الاجتماعات القادمة، وإعادة انتخاب أعضاء لجنة الجمعية، إضافة إلى التصديق على عضوية هيئة الرقابة الإدارية في الجمعية.

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وقال المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية في هذا الصدد، إنه «سيجري اعتماد الهيئة عضواً في جمعية أمناء المظالم بعد موافقة الجمعية العمومية بالمنظمة، لتصبح (الهيئة الليبية) عضوًا فاعلًا في المجلس التنفيذي ومجلس إدارة الجمعية، الأمر الذي سيتيح لها المساهمة بتجربتها في الشفافية، وتعزيز حوكمة الخدمة العامة لدعم العمليات الإدارية».

ثقة في هيئة الرقابة الإدارية
وأضاف المكتب الإعلامي للهيئة أن قادربوه شكر في ختام الاجتماع كلًا من رئيس أمين المظالم بجمهورية تركيا- الرئيس العام للمنظمة وأعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية كافة على ثقتهم بهيئة الرقابة الإدارية الليبية ودولة ليبيا.

وحضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لجمعية أمناء المظالم أكثر من 50 مشاركًا، من بينهم وسطاء، وأمناء مظالم، وممثلون عن مؤسسات الحوكمة وحقوق الإنسان، يمثلون 20 منظمة مختلفة.

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