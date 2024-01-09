شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

القاهرة - بوابة الوسط

تتناول الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، ملف ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن الدبلوماسية جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا خلفًا للسفير الحالي ريتشارد نورلاند.

يأتي ترشيح جينيفر جافيتو، التي تنتظر موافقة نهائية من مجلس الشيوخ، ليطرح تساؤلات حول ما إذا كان تغييرًا في الوجوه الدبلوماسية أم تغيير في السياسات الأميركية تجاه الملف الليبي، وهو ما يناقشه البرنامج مساء اليوم.

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وأمضت جافيتو معظم حياتها المهنية في السلك الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، ومنها: نائب المسؤول الرئيسي في القنصلية الأميركية العامة في دبي ومدير شؤون سورية ولبنان ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ونائب مدير مكتب شؤون المغرب العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية ومسؤول مكتب ليبيا ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة في بيروت.

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